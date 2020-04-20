К концу апреля число безработных в Башкирии может вырасти сразу на 10 тысяч человек
Такой прогноз дала вице-премьер правительства РБ Ленара Иванова.
Сегодня, 20 апреля, на оперативном совещании правительстве Башкирии вице-премьер Ленара Иванова рассказала, что в течение последних десяти дней на портале «Работа в России» было зарегистрировано 10 тысяч жителей Башкирии в качестве безработных
По ее словам, судя по текущей ситуации, к 1 мая число езработчныхможет ырасти еще на 10 тысяч.
Впрочем, не факт, то эти данные объективны, поскольку личные кабинеты на портале «Работа в России» завели 7,5 тысячи работодателей, из них 6,4 тысячи подтверждены. На этих предприятиях трудятся 467 тысяч человек. Так или иначе, но состояние с занятостью мониторится ежедневно.
По данным на 17 апреля, количество работников, которые могут быть уволены, составила 3222 человека, за неделю их число выросло на 787 человек.
В режиме «удаленки» и простоя в Башкирии пребывают 99 тысяч человек.
Напомним, что безработным, зарегистрировавшимся на портале «Работа в России» с 1 марта, в течение трех месяцев будет выплачиваться пособие в размере почти 14 тысяч рублей, а тем, у кого есть дети, к этой сумме прибавится еще по 3 тысячи рублей на каждого ребенка.