К концу апреля число безработных в Башкирии может вырасти сразу на 10 тысяч человек

Сегодня, 20 апреля, на оперативном совещании правительстве Башкирии вице-премьер Ленара Иванова рассказала, что в течение последних десяти дней на портале «Работа в России» было зарегистрировано 10 тысяч жителей Башкирии в качестве безработных

По ее словам, судя по текущей ситуации, к 1 мая число езработчныхможет ырасти еще на 10 тысяч.

Впрочем, не факт, то эти данные объективны, поскольку личные кабинеты на портале «Работа в России» завели 7,5 тысячи работодателей, из них 6,4 тысячи подтверждены. На этих предприятиях трудятся 467 тысяч человек. Так или иначе, но состояние с занятостью мониторится ежедневно.

По данным на 17 апреля, количество работников, которые могут быть уволены, составила 3222 человека, за неделю их число выросло на 787 человек.

В режиме «удаленки» и простоя в Башкирии пребывают 99 тысяч человек.