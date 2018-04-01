В Уфе без работы могут остаться 2463 граждан

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За три месяца, по данным Центра занятости населения города, уволили 1629 человек.
По данным Центра занятости населения города Уфы, за три месяца 2018 года в 99 столичных предприятиях уволено 1629 человек. 2463 человека могут остаться без работы уже в ближайшее время, поскольку находятся в списках на увольнение.
Из тех, кто был уволен в этом году, 734 человека уже нашли работу. И 678 из них – в той же организации, где были и ранее трудоустроены. В поисках вакансий в службу занятости населения обратились 45 работников, попавших под сокращение.
За 2 последних месяца из-за сокращения штата были уволены 1874 сотрудника. Из них трудоустроились 851 граждан, 125 гражданам назначена трудовая пенсия по старости.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей