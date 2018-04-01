В Уфе без работы могут остаться 2463 граждан

По данным Центра занятости населения города Уфы, за три месяца 2018 года в 99 столичных предприятиях уволено 1629 человек. 2463 человека могут остаться без работы уже в ближайшее время, поскольку находятся в списках на увольнение.

Из тех, кто был уволен в этом году, 734 человека уже нашли работу. И 678 из них – в той же организации, где были и ранее трудоустроены. В поисках вакансий в службу занятости населения обратились 45 работников, попавших под сокращение.