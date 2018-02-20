В Башкирии возбуждено 3 уголовных дела в сфере микрофинансирования
Как сообщил сегодня, 20 февраля, в своем докладе по итогам работы финансового сектора начальник отделения УЭБИПК МВД по Башкирии Артем Федоров, часть МФО и потребительских кооперативов зарегистрированы не в республике. Сведения о работе таких организаций не всегда передаются налоговикам, и тем более не подконтрольны Центробанку.
В 2017 году в республике сократили свою деятельность 19 микрофинансовых организаций, 25 кредитных потребительских кооперативов, 53 ломбарда и 7 сельскохозяйственных потребительскиих кооператива. Это обусловлено политикой банка России по оздоровлению финансового сектора.
Как сообщили в Нацбанке по Башкирии, на начало 2018 года в республике зарегистрировано 64 МФО. Также в регионе действуют 76 кредитных потребительских кооперативов,
-19 - сельскохозяйственных потребительских кооператива
- 104 ломбарда,
- 3 жилищных накопительных кооператива,
- 1 страховая компания,
- 3 управляющие компании,
- 3 профессиональных участника рынка ценных бумаг.
- Снижение количества некредитных финансовых организаций обусловлено проводимыми Банком России мероприятиями по оздоровлению финансового сектора, выводу с рынка недобросоветстных участников, а также исключения из Единого государственного реестра недействующих юридических лиц.
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