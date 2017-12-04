Стоит ли брать микрозаймы: в Центробанке рассказали все о работе МФО

Когда стоит обращаться в микрофинансовую организацию, и как не стать ее жертвой.

Срочно получить деньги сегодня не проблема. Взять нужную сумму можно быстро и просто в офисах микрофинансовых организаций (МФО), которые стоят почти на каждом перекрестке. Башкирия на сегодня – лидер в России по объемам микрозаймов. Проблема в том, что отдавать людям часто приходится намного больше, чем они взяли. И многие это сделать не могут.

Проценты по микрозаймам – в несколько десятков раз выше, чем ставки по кредитам. А потому, как пояснили эксперты Центробанка порталу tagilcity.ru, прежде всего, нужно взвесить свои финансовые возможности. Далеко не каждый может выплатить проценты по микрозайму, а погасить его до того, как они начнут накапливаться, не всегда получается.

Правила безопасности

- Сегодня для микрофинансовых организаций разработаны и действуют немало достаточно жестких ограничений и правил, - говорит директор департамента микрофинансового рынка Центробанка Илья Кочетков. - Это и предельные значения полной стоимости займа, и ограничение процентов трехкратной суммой долга, и запрет на выдачу одному клиенту более 10 краткосрочных займов в год, а также запрет продлевать такие займы более семи раз, и многие другие правила и нормы.

Однако никакой закон, по словам Кочеткова, не спасает человека от него самого. Поэтому очень важно, во-первых, четко осознавать, какой заём на какой срок и под какой процент вы берете. Во-вторых, важно рассчитывать свои возможности по возврату этого займа, а самое главное - решить для себя: так ли уж вам необходимы эти деньги.

- Может быть, лучше обойтись без покупки дорогостоящего гаджета или постараться скопить на желанное приобретение традиционным путем? – рассуждает Кочетков. - Но если ситуация действительно экстренная, и вы точно знаете, что сможете вернуть долг вовремя, обязательно проверьте, состоит ли выбранная вами МФО в реестре Центробанка, чтобы не оказаться должником так называемых черных кредиторов, которые не соблюдают ни правил, ни ограничений. И если этой микрофинансовой организации нет, то в этом случае Центробанк не сможет защитить ваши права.

Когда брать микрозайм

Взять микрозайм можно, но только когда ситуация действительно безвыходная:

- если деньги понадобились срочно (лекарства, ремонт автомобиля), занять не у кого;

- нет времени ждать, пока одобрят кредит;

- нужна незначительная сумма до зарплаты, пенсии и так далее;

- банк не одобрил кредит;

- нет официального заработка, чтобы предоставить справку для получения кредита или кредитной карты.

Башкирия - лидер по микрозаймам

В Башкирии по итогам первого полугодия этого года самый большой портфель займов в МФО в стране – более 7,7 миллиарда рублей. В сравнении с первым кварталом прирост составил 9,5 процента. А за полугодие - на 47,5 процента.

Среднестатистический размер выплаты по стране – 12,5 тыс руб, при этом в 13 регионах страны уровень долговой нагрузки выше 50%. Башкирия в эту «красную зону» пока не входит: средняя долговая нагрузка в регионе чуть более 11,2 тыс руб. Однако назвать этот показатель хорошим тоже нельзя. Нормальным уровень долговой нагрузки считается показатель в 30-35 процентов, а у Башкирии он уже 39.

Основную часть займов в МФО жители Башкирии берут на приобретение потребительских товаров – более 6,1 миллиарда рублей. Почти на 1,6 миллиарда выдано микрозаймов «до зарплаты».

В чем отличие займа от кредита

У займов есть неоспоримый плюс: получить их можно быстро и с минимальным количеством документов.

- Чтобы получить микрозайм, достаточно будет предоставить паспорт;

- Получить займ можно, даже если есть задолженности по кредитам;

- Заявку на микрозайм может подать любой гражданин России старше 18 лет

- Не нужно указывать назначение займа (кроме pos-займов, которые оформляются прямо в магазине при покупке какого-либо товара)

Фото: tagilcity.ru

Легально ли работает МФО

Прежде чем обратиться в ту или иную микрофинансовую организацию (МФО), проверьте на сайте Банка России, состоит ли она в государственном реестре МФО. Только в 2016 году в России выявлено более 1,4 тысячи нелегальных кредиторов. На сайте Центробанка также нужно узнать, входит ли конкретная организация в список саморегулируемых компаний (СРО). Данные в договоре должны полностью соответствовать данным в реестре: ОГРН, ИНН, полное и сокращенное наименование, адрес местонахождения.

Непосредственно в самом МФО попросите у сотрудника единую табличную форму договора. Каждая организация обязана использовать только ее.

На первой странице в правом верхнем углу в квадратной рамке перед табличной формой индивидуальных условий обязательно должна быть указана полная стоимость займов в процентах годовых.

И помните, что у вас есть пять дней после обращения в офис МФО и до подписания договора, чтобы обдумать предложение. За это время у сделки не изменятся условия, в том числе и размер процентов.

Не соглашайтесь сразу

Не стоит брать займ в первом попавшемся МФО. Сравните условия у нескольких организаций. Вам обязаны предоставить полную информацию по займу, включая его стоимость и проценты переплаты. Помните, что даже 1% в день - это 365% годовых. Вы готовы столько переплачивать?

- Из-за МФО я стала банкротом, - рассказывает 45-летняя уфимка Танзиля Альмухаметова. – Обратилась я туда, чтобы покрыть банковские кредиты, которые на тот момент у меня были, но рефинансировать их было нельзя. В итоге я не только не расплатилась по кредитам, но и набрала новые долги. Как результат - было объявлено о банкротстве меня,как физлица. Теперь я не могу выезжать за границу и занимать руководящие должности.

Прежде чем взять микрозайм:

- спланируйте погашение займа. Если Вам предоставляют возможность выбора даты погашения займа – выбирайте день через 3-4 дня после зарплатного;

- если у вас есть еще и кредиты, то планируйте выплаты так, чтобы они приходились на разные периоды;

- тщательно выбирайте срок и сумму займа. Не влезайте в долги, если не уверены, что сможете отдать средства вовремя;

- рекомендуется, чтобы долговая нагрузка по всем кредитам не превышала 30-40% от ежемесячного дохода,

- изучите индивидуальные условия договора на предмет наличия допуслуг,

- проверьте полную стоимость займа в рамке, в правом верхнем углу на первой странице индивидуальных условий договора. Полная стоимость не может превышать среднерыночное значение больше, чем на треть (его размер можно уточнить на сайте Банка России)

Как погашать микрозайм

Когда вы погашаете займ, всегда сохраняйте чек или квитанцию. Если вы не успеваете заплатить вовремя, сообщите об этом в МФО: вам могут пойти навстречу и реструктуризировать долг. При полном погашении займа – берите справку об этом.

Можно досрочно вернуть микрозайм. В этом случае произойдет перерасчет процентов.

Очень важно запомнить следующее: МФО не имеет право увеличить процент по займу в одностороннем порядке, но может его уменьшить.

Проценты по займу будут увеличиваться каждый день, но небесконечно. Если вы взяли микрозайм, начиная с 1 января 2017 года, общая задолженность по процентам не может превышать сумму займа, более чем в 3 раза. То есть если вы взяли 5 тысяч рублей, то отдадите обратно не больше 20 тысяч.

Что делать, если не можешь вернуть займ МФО?

Если все-таки займ погасить не получается, нужно делать следующее:

- не скрываться от организации, отвечать на звонки и обратиться в МФО первым, если вы понимаете, что не можете уплатить займ. Попробуйте договориться и, возможно, продлить займ.

- обратитесь к родственникам за помощью, в крайнем случае в банк, чтобы взять кредит на более выгодных условиях. Или дождитесь судебного извещения. Как правило, когда дело доходит до суда, то все незаконно начисленные штрафы и комиссии отменяются. Но законно начисленные – остаются.

Если пришли коллекторы

Если со стороны МФО или коллекторов поступают угрозы, вы сами можете и должны обратиться в правоохранительные органы. Если действия коллекторов нарушают ФЗ-230, вы можете направить жалобу в Федеральную службу судебных приставов, которая регулирует рынок взыскания, и в Банк России (через Интернет-приемную на сайте cbr.ru), который осуществляет надзор за рынком МФО.