Правительство Башкирии утвердило республиканскую адресную инвестиционную программу на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В этом году на её реализацию планируется потратить 20,6 миллиарда рублей.

При этом из бюджета республики выделено 13,5 миллиарда рублей, из федеральной казны — 7,1 миллиарда рублей. В следующем году на инвестиционную программу направят 23,6 миллиарда рублей, в том числе 15,2 миллиарда рублей — средства республики, 8,3 миллиарда рублей — федерального бюджета. В 2023 году программа обойдется в 26 миллиардов рублей. Адресная программа включается в себя строительство школ, детских садов, спортивных объектов, домов культуры и другое.

