В Башкирии 1818 семей стали участниками программы льготной сельской ипотеки. Всего банками-участниками было выдано кредитов на сумму 3,7 миллиардов рублей, сообщили в Минсельхозе РБ.

Республика оказалась в тройке лидеров по количеству выданных кредитов, на том же уровне сейчас находятся Ленинградская и Новосибирская области. По данным Минсельхоза России данная программа позволяет строить и приобретать жилье в селах. Так, всего в стране участниками программы стали 30,5 тысяч человек, которые взяли кредиты на общую сумму 59,7 миллиардов рублей.

