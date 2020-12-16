В 2021 году на реализацию программы «Башкирские дворики» потратят 700 млн рублей

В 2021 году на реализацию программы «Башкирские дворики» потратят 700 млн рублей

Вчера, 15:33ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии в 2020 году отремонтировали 380 башкирских двориков. На реализацию программу потратили 1,7 миллиардов рублей. Об этом на брифинге сообщил министр ЖКХ Борис Беляев.

По словам чиновника, в будущем году на реализацию программы планируется выделить на один миллиард рублей меньше, чем в 2020 году – всего 700 миллионов рублей. Планируется отреставрировать в 2021 году 140 двориков.

— В приоритете городские поселения или городские округа. Упор делается на Уфу. Наша задача полностью преобразить Уфу к 450-летию. Далее идут города Салават, Нефтекамск, отметил он.

Также Борис Беляев отметил, что один дворик стоит 5 миллионов рублей. По этим данным и будет производиться распределение бюджета.

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