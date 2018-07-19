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Президент Национального союза агростраховщиков обратился к главе Башкирии
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Президент Национального союза агростраховщиков обратился к главе Башкирии

Сегодня, 11:44ЭкономикаРустэм БашкирцевФото: agrarnik.ru
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