Президент Национального союза агростраховщиков обратился к главе Башкирии

После совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева (22 июня), где была обозначена проблема падения уровня страхования в сельском хозяйстве, Национальный союз агростраховщиков (НСА) обратился с письмом к главе Башкирии Рустэму Хамитову.

В письме, в частности, говорится, что в Башкирии с 2012 по 2017 годы четыре раза объявлялся режим чрезвычайной ситуации, связанный с неблагоприятными погодными условиями. То есть практически каждый год земледельцы работали то в засуху, то в обильные дожди.

- Вместе с тем отмечается критическое снижение объемов застрахованных площадей в Республике Башкортостан в последние 1,5 года, - говорится в письме. – Если в 2016 году было охвачено страхованием 86 тыс га посевной площади, то на 1 июля 2018 года не заключено ни одного договора сельскохозяйственного страхования с господдержкой.