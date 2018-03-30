Аграрии ждут роста цен на перевозки зерна - СМИ

В 2019-2020 годы предстоит списать четверть вагонов-зерновозов. И тут есть риски, которые так или иначе могут привести к росту цен на рынке.

Первый риск – возможный дефицит зерновозов, если заводы не успеют произвести достаточное их число на замену списанным.

Второй риск – появление большого числа новых зерновозов все равно повысить ставки на их аренду. Об этом сегодня сообщает «КоммерсантЪ».

Информация о списании в 2019–2020 годы четверть парка вагонов-зерновозов стала известна изданию из протокола совещания у замглавы Росжелдора Дмитрия Шпади от 15 марта.

В этом году планируется списать 722 зерновоза из 40,8 ты. единиц, а в 2019–2020 годах - 10,6 тыс вагонов. А по информации, озвученной 26 февраля на совещании у главы ОАО РЖД Олега Белозерова, стало известно, что в 2019 году спишут 4,1 тыс зерновозов, в 2020-м — 6,6 тыс.

«По оценке ОАО РЖД, если к этому февралю дефицит зерновозов был 300 штук, то в 2019 году он составит 1,2 тыс вагонов (34,1 тыс против 35,3 тыс), а в 2020-м — 6,2 тыс штук (29,6 тыс против 35,8 тыс)», - сообщает издание.

В связи с этим участники рынка предлагают синхронизировать выпуск новых вагонов и списание старых так, чтобы избежать дефицита вагонов. Есть предложения и о продлении срока эксплуатации вагонов, у которых истекает срок эксплуатации, если они находятся в хорошем состоянии.

Вагоностроители убеждают, что мощности всех заводов легко покроют потребность рынка в обновлении парка зерновозов. В год они могут выпускать более 14 тысяч таких вагонов.

В минсельхозе считают, что вывоз зерна не пострадает, так как мощности заводов в 5 тыс вагонов в год позволят сохранить текущий уровень парка. В минтрансе дефицита зерновозов не ожидают.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович опроверг информацию СМИ о возможности дефицита зерновозов в стране, передает РИА Новости/Прайм.

- Публикаций очень много, - сказал он​ - Я вот сегодня «Коммерсант» читал про зерновозы. Бред какой-то абсолютно. Какой дефицит зерновозов, откуда это взяли? У нас мощностей в разы больше, чем годовая потребность в закупках.

При этом вице-премьер не ответил, как отразится на зернопроизводителях повышение цен, связанное с необходимостью обновить парк. Эксперты Российского зернового союза ожидают повышения цен на 15-20 процентов. Зерновые компании профинансируют вагоностроительные компании. Технической необходимости списывать данный парк не существует, говорят участники рынка. Так как вагоны находятся в хорошем техническом состоянии, и опыт их продления есть в странах таможенного союза

О том, что новые зерновозы могут резко увеличить цену перевозки, говорят и данные ОАО РЖД. Ставка предоставления зерновозов с февраля 2017 года по февраль 2018 года уже выросла с 1 200 до 1 670 руб за вагон в сутки, или почти на 40%.

Данная тема важна для рынка еще и потому, что Россия демонстрирует рост экспорта зерна. Так объем экспорта пшеницы с начала 2017-2018 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2017 года) по 28 марта составил 30,611 млн тонн, что выше аналогичного уровня прошлого года на 41,2%, следует из мониторинга минсельхоза России.

Если посчитать экспорт ячменя и кукурузы, то объем экспорта зерновых культур на этот же период составил, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), 39,17 млн тонн зерн (на 39,8% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона

Минсельхоз России прогнозирует, что экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду составит порядка 53 млн тонн, поставки пшеницы могут достичь 40 миллионов тонн.