Аграрии России могут потерять 84 млрд рублей из-за низких цен на молоко

По словам главы департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков агропромышленного комплекса Минсельхоза РФ Анатолия Куценко, в некоторых регионах сегодня крайне низкие закупочные цены, в среднем, от 20 рублей, сообщает rns.online . Если так и будет продолжаться дальше, то это приведет к банкротству многих производителей. Ведомство предлагает комплексную программу так называемого молочного протекционизма.

Куценко отметил, что наиболее сложная ситуация складывается в традиционных аграрных регионах, где велика доля фермерских хозяйств, занимающихся переработкой молока: Республике Башкортостан, Марий Эл, Удмуртии и Чувашии. Снижение закупочных цен чиновник объясняет отсутствием надежных механизмов контроля за поставками продукции по заниженным, демпинговым ценам, особенно когда речь касается сырья, где используются растительные жиры. Кроме того, на падение цен повлияло и производство фальсификата, поскольку зачастую производителям неважно, откуда привозят молоко. Здесь речь идет прежде всего об экономической выгоде. Поэтому из-за отсутствия контроля отследить потоки и выяснить объемы такой продукции не представляется возможным. Чтобы исправить ситуация Минсельхоз предлагает, например, ограничить использование растительных жиров и утвердить процент сухого молока при производстве сыра и растительного масла.