Компанию депутата Госсобрания Башкирии могут признать банкротом
Компанию «Белсталь», принадлежащую депутату Госсобрания Башкирии Рамилю Бигнову, могут признать банкротом. Об этом со ссылкой на картотеку дел арбитражного суда Башкирии сообщает «Коммерсантъ Уфа». С иском о признании банкротом обратилась другая уфимская компания ООО «Атласспецстрой». По данным издания, долг в 8,3 млн рублей возник в результате аренды спецтехники для отсыпки дорог, «Белсталь» счёт за услуги так и не оплатила.
— Я уже говорил, что предыдущий собственник не сумел организовать финансирования, но провел определенные работы, которые я оплатил это было в 2017 году. Сейчас эту ситуацию мы разруливаем, с тем, чтобы в феврале рассчитаться с этой задолженностью. Я думаю, что все будет нормально, - заявил депутат в беседе с журналистом "Коммерсантъ-Уфа".
По данным «Спарк», сейчас в отношении «Белстали» возбуждено 431 исполнительное производство на общую сумму 24,3 млн рублей, 14,1 млн долги по зарплате, 9,1 налоги и сборы.