Экс-гендира «Белстали» отправили под домашний арест за невыплату зарплаты

Ранее суд настаивал на заключении под стражей.

46-летнего бывшего генерального директора ОАО «Белсталь» Кадыра Джаббарова поместили под домашний арест, расследуя уголовное дело по статьям "Невыплата заработной платы свыше двух месяцев" и "Мошенничество в особо крупном размере", сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

С апреля по июль текущего года руководство «Белстали» не выплачивало более пяти миллионов рублей зарплаты 200 работникам, при этом на счетах у предприятия было 12 миллионов рублей, которые направлялись на развитие бизнеса и получение прибыли генеральным директором. Директор продал более десяти единиц автомобильной и спецтехники предприятия на сумму восьми миллионов рублей, не внеся при этом деньги в кассу.

С некоторыми работниками предприятия произвели частичный расчет. Сейчас проводится работа по погашению всей задолженности. Суд избрал меру пресечения под стражей, но после апелляции генерального директора отправили под домашний арест.

Ранее Медиакорсеть подробно писала об этом. Если обратиться к архивам судебных решений, то выясняется, что Кадыр Джаббаров, известный еще и как Юрий Васильев, является фигурантом разбирательств вокруг предприятий, созданных им в различных регионах России. В Башкирии он успел поруководить Учалинским известково-цементным комбинатом и ОАО «Белсталь». Первое предприятие оказалось в числе крупных должников по зарплате и платежам в бюджет. А на втором, помимо многомиллионных долгов по зарплате, Джаббаров-Васильев оказался замешан также и в мошенничестве.

Нынешний руководитель компании, депутат Рамиль Бигнов, ранее сообщал Медиакорсети, что в настоящее время принимаются все меры для погашения задолженностей.