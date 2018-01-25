В Башкирии директора "Белстали" задержали за взятку в миллион

Крупная взятка полагалась за отказ от расследования уголовных дел по двум статьям.

47-летний житель Учалов, бывший генеральный директор акционерного общества, передал один миллион рублей заместителю руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела, чтобы прекратить уголовные дела по статьям «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» и «Присвоение или растрата», сообщили в пресс-службе МВД по республике. По факту взяточничества возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в ходе проведения следственных действий обвиняемый директор ОАО "Белсталь" 22 января 2018 года в кабинете следственного отдела предложил передать следователю незаконное денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей.

- Следователь о случившемся доложил своему руководству, - сообщили в следкоме. - В рамках совместного мероприятия с участием сотрудников МВД по Башкирии и территориального отдела УФСБ России по РБ на следующий день в Белорецке в автомашине злоумышленник передал следователю 1 миллион рублей и был задержан после передачи денег.