Башкирия вошла в ТОП-10 рейтинга внутреннего туризма в новогодние праздники
Сегодня, 11:58ЭкономикаНаталья Кузнецова
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Башкирия заняла девятое место в рейтинге внутреннего туризма городов и регионов России в новогодние праздники 2018. В сравнении с прошлым годом количество туристов, приехавших в республику в праздничные дни, выросло на 35 процентов.
Рейтинг составлен аналитическим агентством Турстат. Учитывались результаты анализа данных регионов об итогах туризма в новогодние праздники по состоянию на 19 января, включая статистику внутреннего туризма.
Башкирию в новогодние праздники посетили 148 тысяч человек.
В лидеры рейтинга вышли Москва, Московская область и Краснодарский край. Из соседей Башкирии в ТОП-10 вышли Саратовская область и Татарстан, эти регионы заняли восьмое и десятое место соответственно.
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