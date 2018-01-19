Башкирия вошла в ТОП-10 рейтинга внутреннего туризма в новогодние праздники

Башкирия заняла девятое место в рейтинге внутреннего туризма городов и регионов России в новогодние праздники 2018. В сравнении с прошлым годом количество туристов, приехавших в республику в праздничные дни, выросло на 35 процентов.

Рейтинг составлен аналитическим агентством Турстат. Учитывались результаты анализа данных регионов об итогах туризма в новогодние праздники по состоянию на 19 января, включая статистику внутреннего туризма. Башкирию в новогодние праздники посетили 148 тысяч человек. В лидеры рейтинга вышли Москва, Московская область и Краснодарский край. Из соседей Башкирии в ТОП-10 вышли Саратовская область и Татарстан, эти регионы заняли восьмое и десятое место соответственно.