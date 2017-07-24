В Башкирии будут развивать сельский туризм

На выполнение научно-исследовательских работ по созданию и развитию системы сельского туризма Башкирии выделят 1 миллион.

Государственный комитет Башкирии по предпринимательству и туризму 7 сентября проведет аукцион, по итогам которого заключит контракт на выполнение научно-исследовательских работ по созданию и развитию системы сельского туризма в Башкирии. Информация об этом опубликована на официальном сайте гозсакупок.

Как следует из документов, с помощью этой программы власти рассчитывают создать туристический продукт, с помощью которого будут привлекать туристов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Победителю предстоит изучить и сделать анализ развития сельского туризма в Башкирии с учетом глобальных, национальных и региональных тенденций, разработать наиболее эффективные направления развития сельского туризма в республике, разработать сценарий и дорожную карту развития сельского туризма, маркетинговую стратегию продвижения сельского туризма, сформировать благоприятные условия для функционирования рынка туристских услуг сельского туризма и т.д.

Начальная цена контракта – 1 млн руб. Источник финансирования – бюджет республики.

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