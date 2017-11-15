Институт «БашНИИСтрой» выплатил долги по зарплате в 13 миллионов рублей

Деньги были выплачены 128 сотрудникам только после прокурорского вмешательства.

ГУП «Институт «БашНИИСтрой» с марта по июнь 2017 года задолжал зарплату на общую сумму 13 миллионов рублей 128 сотрудникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.