Институт «БашНИИСтрой» выплатил долги по зарплате в 13 миллионов рублей
Сегодня, 11:42ПроисшествияЗлата Зукович
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Деньги были выплачены 128 сотрудникам только после прокурорского вмешательства.
ГУП «Институт «БашНИИСтрой» с марта по июнь 2017 года задолжал зарплату на общую сумму 13 миллионов рублей 128 сотрудникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Чтобы восстановить трудовые права, прокурор Орджоникидзевского района Уфы внес представление руководству организации. После прокурорской проверки предприятие частично погасило задолженность в четыре миллиона рублей в июне. Сейчас сотрудники института получили задержанную зарплату в полном объеме.
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