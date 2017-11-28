В Башкирии работникам выплатили долг по зарплате почти в 3 млн рублей

Граждане за защитой своих прав обратились в прокуратуру.

В Дюртюлинском филиале «Агидель» ГУСП Машинно-технологическая станция «Центральная» имелась задолженность перед 182 сотрудниками по заработной плате в размере более 2,8 миллионов рублей на сентябрь текущего года, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.