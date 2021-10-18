Краснодарский ЮЗТС изготовил станок для судостроительной отрасли

Станок изготовили по заказу завода «Звезда-редуктор» в Санкт-Петербурге. Оборудование предназначена для обработки сложных деталей диаметром 1,6. При этом деталь может быть высотой до одного метра и массой до шести тонн.
Станок оснащен устройством измерения инструмента в автоматическом цикле, в нем также есть система подачи охлаждающей жидкости непосредственно в зону резания и имеется кабинетное ограждение. Как сообщают изготовители, данный станок отличается долговечностью и надежностью.
Южный завод тяжелого станкостроения создали пять лет назад на базе завода им. Седина. Сейчас ЮЗТС является прямым правообладателем его товарного знака. На данный момент в производство запущено более 20 тяжелых станков и обрабатывающих центров.
Отметим, что продукция данного завода является востребованной в различных отраслях промышленности. Из ЮЗТС идут поставки как в регионы России, так и в страны СНГ и дальнего зарубежья.