ЮЗТС собрал обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли

На новом оборудовании можно работать с деталями диаметром до 2,5 метра и массой до 25 тонн. Заказчиком выступило «ОДК-Кузнецов», которое является крупнейшим заводом авиационного и космического двигателестроения. Всего поступил заказ на три станка, еще два изготовят до конца года.