Сертификат соответствия международному стандарту получил краснодарский ЮЗТС

TÜV Thüringen является корпорацией, которая работает на международном уровне. Свыше тысячи сотрудников обеспечивают надежность и рентабельность установок, систем и процессов во всех секторах экономики.
Аудит прошел и на территории ЮЗТС, специалисты отметили высокий уровень компетенции персонала и нацеленность на результат. Перед Днем машиностроителя предприятие получило сертификат соответствия международному стандарту на системы качества ISO 9001:2015.
Потребители во всем мире доверяют стандартам качества TÜV. Это говорит о том, что у ЮЗТС есть конкурентное преимущество на международном рынке.
Добавим, что Краснодарский ЮЗТС был основан в 2016 году на базе легендарного завода имени Г.М. Седина и является правообладателем его товарного знака.
ЮЗТС выпускает станки и обрабатывающие центры, которые используются во многих отраслях промышленности. Сейчас завод работает сразу с несколькими машиностроительными предприятиями, есть заказчики из Москвы и Санкт-Петербурга.
ЮЗСТ взаимодействует с компаниями из нескольких стран, в том числе Венгрии, Кубы, Белоруссии, Узбекистана, Латвии.