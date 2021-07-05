Делегация Краснодарского ЮЗТС участвует в международной выставке «Иннопром»

ЮЗТС достойно продолжает эти традиции. Он специализируется на изготовлении сложной станкоинструментальной техники, предназначенной для работы на предприятиях, расположенных в различных регионах России. Его продукцию знают в таких странах, как Венгрия, Латвия. Куба и в ближнем зарубежье. В настоящее время завод изготавливает тяжелые обрабатывающие центры для обработки сложных габаритных деталей. Эти обрабатывающие центры будут решать сложнейшие технологические задачи для нужд различных предприятий машиностроения. На предприятии проходит полный цикл создания станков, от их проектирования до реального воплощения в металле и отправки заказчику.