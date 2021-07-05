Делегация Краснодарского ЮЗТС участвует в международной выставке «Иннопром»

В этом году делегации промышленных предприятий собрались на "Иннопроме" в 11-й раз. О масштабе выставки говорит тот факт, что на ее открытии глава правительства РФ Михаил Мишустин охарактеризовал "Иннопром", как главную промышленную выставочную площадку страны. Это один из ключевых полигонов Минпромторга РФ, площадка, на которой закладываются основы промышленной политики. Здесь выступают самые авторитетные эксперты в промышленности. На выставке проходят актуальные дискуссии, где рассматривается будущее глобальной промышленности.
На этот раз выставка собрала более 600 различных компаний, представляющих на своих стендах новейшие промышленные разработки. На выставку приехали представители 22 стран и 60 российских регионов. Свыше 1500 журналистов будут шаг за шагом освещать работу выставки, рассказывая о достижениях современной промышленности.
Выставка носит большой прикладной характер. Четыре пятых посетителей «Иннопрома» являются профессиональными покупателями мирового уровня. Это специалисты промышленных предприятий, которые принимают решения, какие технологические новинки стоит внедрять и какие новые виды продукции будут востребованы в дальнейшем покупателями. Здесь устанавливаются прямые контакты c лидерами бизнеса и руководителями органов государственной власти.
Продукцию ЮЗТС на "Иннопроме" уже хорошо знают - предприятие участвует в выставке третий раз. Хотя предприятие было создано всего пять лет назад, но изначально на очень хорошей базе. Для этого был выбран завод имени Седина, в советские времена поставлявший станки в 65 стран мира.
ЮЗТС достойно продолжает эти традиции. Он специализируется на изготовлении сложной станкоинструментальной техники, предназначенной для работы на предприятиях, расположенных в различных регионах России. Его продукцию знают в таких странах, как Венгрия, Латвия. Куба и в ближнем зарубежье. В настоящее время завод изготавливает тяжелые обрабатывающие центры для обработки сложных габаритных деталей. Эти обрабатывающие центры будут решать сложнейшие технологические задачи для нужд различных предприятий машиностроения. На предприятии проходит полный цикл создания станков, от их проектирования до реального воплощения в металле и отправки заказчику.
Сейчас сотрудники предприятия работают над производством более 20 тяжелых станков и обрабатывающих центров.
27 мая в Краснодарском крае проходил региональный конкурс в сфере качества "Сделано на Кубани". ЮЗТС стал его лауреатом. Членов конкурсной комиссии заинтересовал запущенный в прошлом году в производство инновационный обрабатывающий центр модели VC32 Gantry Machine. Именно его привез ЮЗТС в этом году на «Иннопром».
Данный токарно-фрезерно-расточный центр весит свыше 80 тонн имеет серьезные габариты. Его длина более 11 метров, ширина 9 метров, высота 8 метров. В центре применена пятиосевая система ЧПУ. Это позволяет на одном станке делать сразу несколько операций, которые обычно выполняет несколько станков. Задача центра — проводить обработку крупногабаритных деталей особо сложной формы с высокой точностью. Это крайне важно, поскольку детали работают в тяжелых условиях и там где нужна повышенная надежность. Это, например, такие ответственные отрасли, как авиакосмическая промышленность, энергомашиностроение, атомная энергетика.