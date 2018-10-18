Компания ВНЗМ из Башкирии ухудшила показатели финансовых рисков

Аналитики информационной системы «СПАРК-Интерфакс» ухудшили показатель «Индекс финансового риска» для ПАО «Востокнефтезаводмонтаж» с низкого на средний. Об этом сообщается в СПАРКе. Общий кредитный риск компании находится на среднем уровне.

Средний уровень риска находится, как среднее из трех индексов: Индекс должной осмотрительности (ИДО), Индекс финансового риска (ИФР) и Индекс платежной дисциплины.

Для ПАО ВНЗМ эти индексы следующие:

ИДО: на хорошем «зеленом» уровне. Этот индекс показывает, насколько компания создана для осуществления уставных целей. У ВНЗМ с этим делом все нормально.

ИФР: изменение с низкого «зеленого» уровня на средний «желтый». Этот показатель указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния.

ИПО: у компании на низком «красном» уровне. Значение этого индекса говорит о наличии высоких рисков просрочки платежей.