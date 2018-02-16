Некредитные финансовые организации в России получат доступ к ЕБС в 2019 год

В 2019 году доступ к единой биометрической системе (ЕБС) получат некредитные финансовые организации.

Как сообщила газета «Известия», это коснется микрофинансовых, страховых и управляющих компаний (СК, УК), негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Благодаря этому, граждане смогут получать услуги без присутствия в офисе. Например, таким способом можно будет получить микрокредит, полисы ОСАГО и КАСКО, открыть инвестиционный счет.

К следующему году единой биометрической системой начнут пользоваться не только банки, но и некредитные финансовые организации (НФО). Соответствующие поправки будут внесены в закон об удаленной идентификации, подписанный главой государства 29 декабря 2017 года. В Центробанке в ближайшее время стартует работа над законопроектом.

В Банке России пояснили, что механизм удаленной идентификации является универсальным. Некредитные финансовые организации подключатся к нему в рамках второго этапа, заявили представители регулятора.

ЕБС начнет работу 31 июля 2018 года. Первый этап, который продлится до начала 2019 года, предусматривает, что сбором биометрических параметров будут заниматься исключительно банки. Второй этап внедрения ЕБС предполагает, что оборудование для сбора голосовых слепков и изображений лиц смогут устанавливать некредитные финансовые организации.

Если гражданин однажды пройдет идентификацию (допустим, в банковском учреждении), в будущем он сможет дистанционно приобрести полис или, например, завести инвестиционный счет. Ему не нужно будет приходить для покупки этих услуг в отделения СК, МФО, УК и НПФ.

Сведения в ЕБС защищены на максимальном уровне, утечка персональных данных из системы невозможна. Там будут храниться только биометрические параметры, а вся персональная информация (ФИО, СНИЛС и прочие) будут содержаться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), созданной в рамках исполнения закона об услугах. ЕСИА и ЕБС объединят, а персональные данные в ЕСИА свяжут с биометрическими параметрами в ЕБС.