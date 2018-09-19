Эксперт: новый мировой финансовый кризис начнется до 2021 года

Миллиардер смог обосновать свою позицию. Об этом 19 сентября пишет газета «Известия».

По словам Далио, любой экономический цикл проходит через время снижения процентных ставок. Последние падают на самый низкий уровень. Долги предприятий растут. Бизнесмены берут кредиты с целью увеличить доходы своих производств, наращивая стоимость активов.

Со временем ужесточается монетарная политика. Данный процесс сопровождается снижением спроса. В итоге экономика входит в депрессию, сказал основатель Bridgewater Associates.

Далио добавил, что в наше время уже фиксируется рост стоимости активов. Наблюдается снижение процентных ставок. Постепенно идет ужесточение монетарной политики. Обстановка в мире напоминает период начала Великой депрессии в США в 1937 году.