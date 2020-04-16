Эксперт о росте зараженных коронавирусом в Башкирии: «Основные контакты мы выявили»

Сегодня, 16 апреля, на ежедневном брифинге, посвященном предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Башкирии, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак сообщила, что основные контакты зараженных коронавирусом в Башкирии уже выявлены и отработаны.

Именно такой активной работой с контактами она объяснила рост числа зараженных коронавирусом и госпитализированных с подозрением на заражение в последнюю неделю.

— Совместно с Роспотребнадзором мы обеспечиваем и лабораторные исследования, проведение эпидемиологических расследований. Эта большая цифра объясняется, в первую очередь качественно выполненной работой всех участников данных мероприятий. Надо понимать, что и те больные, которые были в РКБ, и контактные лица первого порядка, а также второго порядка были выявлены, — пояснила Анна Казак и согласилась, что тем не менее успокаиваться на достигнутом не стоит.

Напомним, по данным на 13.00 16 апреля в Башкирии общее число зараженных таким образом достигло 191. За минувшие сутки стало известно еще о 42 новых случаях заражения коронавирусом.

Выписаны девять человек. Шесть человек, к сожалению, скончались, причем за сутки в этот скорбный список добавился еще один человек.