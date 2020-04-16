В Башкирии назвали, в каких районах и городах есть подтвержденные случаи коронавируса
Замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова перечислила районы, в которых есть пациенты с положительным анализом на COVID-19.
На сегодняшнем брифинге в минздраве Башкирии назвали районы, в которых зафиксированы случаи заражения короновирусной инфекцией. По данным замминистра здравоохранения РБ Ирины Кононовой, в следующих районах и городах лечат больных инфекцией:
Альшеевский район: 10 апреля – 1 случай, 16 апреля – 3,
Баймакский район: 16 апреля – 2,
Бакалинский: 16 апреля – 2,
Балтачевский: 16 апреля – 2,
Белебеевский: 10 апреля – 2, 16 апреля – 18,
Белокатайский: 16 апреля – 1,
Белорецкий: 10 апреля – 1, 16 апреля – 3,
Бирский: 10 апреля – 2, 16 апреля – 4,
Благоварский район: 16 апреля – 3,
Буздякский: 16 апреля – 3,
Бураевский: 16 апреля – 2,
Давлекановский: 10 апреля – 2, 16 апреля – 3,
Дуванский: 16 апреля – 1,
Дюртюлинский: 10 апреля – 2, 16 апреля – 3,
Зианчуринский: 16 апреля – 1,
Зилаирский: 10 апреля – 1, 16 апреля – 1,
Иглинский: 10 апреля – 1, 16 апреля – 3,
Ишимбайский: 16 апреля – 2,
Калтасинский: 16 апреля – 1,
Караидельский: 16 апреля – 1,
Кармаскалинский: 10 апреля – 1, 16 апреля – 2,
Кигинский: 16 апреля – 1,
Кушнаренковский: 16 апреля – 3,
Куюргазинский: 16 апреля – 2,
Мелеузовский: 16 апреля – 1,
Миякинский: 16 апреля – 2,
Нуримановский: 16 апреля – 1,
Салаватский: 16 апреля – 1,
Туймазинский: 16 апреля – 3,
Уфимский район: 10 апреля – 1, 16 апреля – 11,
Чишминский: 16 апреля – 1,
Янаульский: 16 апреля – 2,
В городе Агидель: 16 апреля – 1,
Кумертау: 10 апреля – 2, 16 апреля – 2,
Нефтекамск: 16 апреля – 2,
Октябрьский: 10 апреля – 1, 16 апреля – 3,
Салават: 16 апреля – 1,
Сибай: 10 апреля – 1, 16 апреля – 1,
Стерлитамак: 16 апреля – 3.
Сведения предоставлены Управлением Роспотребнадзора по РБ.