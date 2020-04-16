В Башкирии назвали, в каких районах и городах есть подтвержденные случаи коронавируса

На сегодняшнем брифинге в минздраве Башкирии назвали районы, в которых зафиксированы случаи заражения короновирусной инфекцией. По данным замминистра здравоохранения РБ Ирины Кононовой, в следующих районах и городах лечат больных инфекцией: