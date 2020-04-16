В минздраве Башкирии рассказали о новом случае смерти от коронавируса
16 апреля, 15:17ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Стало известно, в каком районе республики проживал пациент.
За прошедшие сутки в Башкирии умер еще один пациент, зараженный коронавирусом. Всего в республике за время пандемии скончались шесть человек. Об этом сообщили на ежедневном брифинге министерства здравоохранения.
По словам заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой, скончавшийся пациент находился в Нефтекамске в местной центральной городской больнице. Умер он от тяжелого проявления коронавируса с сопутствующими заболеваниями.
Напомним, за минувшие сутки стало известно еще о 42 новых случаях заражения коронавирусом. Общее число зараженных таким образом достигло 191. Вылечены и выписаны девять человек.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей