Власти Башкирии объявили проект медного рудника приоритетным до 2063 года

В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии включен новый проект в области добычи и обогащения медной руды – строительство подземного рудника для разработки Ново-Учалинского месторождения медноколчеданных руд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Производительность будущего подземного рудника, по прогнозам, должна составить 4,5 млн тонн добываемого сырья в год. Предполагается создать 785 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 22,7 млрд рублей. Срок реализации проекта — до 2063 года. Инициатором проекта выступает Учалинский горно-обогатительный комбинат.