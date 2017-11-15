В Башкирии чиновники решили перехитрить ОНФ и купить престижную иномарку

Ранее ОНФ добился отмены аукциона о покупке дорогой иномарки, но чиновники пошли на хитрость.

Администрация Куюргазинского района решила не отказывать себе в удовольствии иметь в гараже престижную иномарку за 1,8 млн рублей, закупка была опубликована на портале zakupki.gov.ru во вторник 14 ноября. Стоит отметить, что Куюргазинский район уже пытался приобрести машину по той же цене. 7 ноября чиновниками был объявлен аукцион, однако через два дня он был отменён после обращения регионального отделения ОНФ с просьбой обосновать необходимость приобретения дорогого автомобиля.

- Удивительное упорство в стремлении приобрести дорогостоящий автомобиль проявляет администрация Куюргазинского района, - отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Денис Мусин. – Несмотря на то, что данная закупка вызвала общественный резонанс, получила негативную оценку со стороны жителей региона, в том числе и куюргазинцев, и журналистского сообщества, чиновники не отказались от попыток неэффективного использования бюджетных средств. Мы еще не получили ответ на наше первое обращение, но обязательно сделаем повторный запрос с учётом новых обстоятельств.

Судя по аукционной документации, чиновники нацелились на покупку «Toyota Camry» в комплектации «Exclusive» стоимостью 1,8 млн рублей. Среди обязательных требований к автомобилю наличие системы навигации и электропривода водительского сиденья, коробка автомат и двигатель объёмом 2,5 литра.

По сравнению с предыдущей версией закупки из техзадания пропали требования о наличии кожаной обшивки руля, наличия видекамеры и хромированных ручек. Но так как технические параметры машины остались без изменений, то логично предположить, что речь идёт о том же автомобиле. Также бросается в глаза, что в прошлый раз автомобиль покупался для главы района, а в этот - «для нужд администрации».

Приобрести дорогое транспортное средство намерены и чиновники Стерлибашевского района. Для нужд района им необходим легковой автомобиль серебристого цвета стоимостью 1, 57 млн руб. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

- Складывается впечатление, что муниципальные чиновники в конце года оперативно пытаются «освоить» бюджет. Это желание понятно, но оба района являются дотационными, не самыми благополучными в финансовом плане. И, наверно, в данных муниципалитетах есть более социально- значимые статьи расходов, чем приобретение роскошных автомобилей, - считает Денис Мусин.