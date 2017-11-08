Главе Куюргазинского района Башкирии купят автомобиль за 1,8 миллиона

Деньги будут выделены из бюджета района.

Администрация Куюргазинского района Башкирии по итогам аукциона 20 ноября отберет компанию, у которой купит легковой автомобиль. Информация об этом опубликована на официальном портале госсзакупок. Из технического задания следует, что транспортное средство приобретается для главы района.

Автомобиль должен быть новым – не ранее 2017 года выпуска. Двигатель автомобиля должен быть бензиновым (не менее Euro 5) объемом не менее 2,4 и не более 2,5 литров, мощность двигателя – не более 190 лошадиных сил.

Длина автомобиля должна быть не менее 4500 м, но и не более 5000 м, ширина – не более 2000, высота – не более 1650 м, а дорожный просвет – 150 см.

Транспортное средство должно быть черным с хромированными наружными ручками, 3-х зонным климат-контролем, подогревом передних и задних сидений, оборудовано навигационной системой, камерой заднего вида и т.д.