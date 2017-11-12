В Башкирии ОНФ добился отмены закупки дорогого авто для главы района

Администрация Куюргазинского района отменила тендер.

Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» добились отмены тендера на покупку автомобиля стоимостью 1,8 млн руб. администрацией Куюргазинского района Республики Башкортостан, сообщили в республиканском отделении Общероссийского народного фронта.

Напомним, по данным официального портала госзакупок, аукцион по приобретению автомобиля для главы администрации района должны были провести 20 ноября.

На аукционе по начальной цене в 1,8 млн руб хотели приобрести новый автомобиль (не ранее 2017 года выпуска) с бензиновым двигателем объемом не менее 2,4 и не более 2,5 литров и мощностью не более 190 лошадиных сил. Также по условиям госзакупки он должен быть черным с хромированными наружными ручками, 3-х зонным климат-контролем, подогревом передних и задних сидений, оборудован навигационной системой, камерой заднего вида и т.д.

Общественники обратились к чиновникам с просьбой обосновать необходимость приобретения транспортного средства по такой цене, после чего закупка была отменена.

- Данная закупка вызвала много вопросов в части эффективности использования бюджетных средств, – прокомментировал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Денис Мусин. – В общей информации о закупке было заявлено, что автомобиль приобретается для нужд администрации района. Совершенно непонятно, какие муниципальные нужды заставляют чиновников приобретать машину с кожаной оплеткой руля и многими другими опциями, которые, конечно, способны сделать поездку комфортной, но не являются необходимостью. Хорошо, что у администрации Куюргазинского района хватило благоразумия для того, чтобы отменить данный тендер.

Денис Мусин напомнил о том, что в 2017 году правительством Башкирии был утвержден обязательный перечень закупаемых государственными органами Республики Башкортостан отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются потребительские свойства и предельные цены.