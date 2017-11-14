В Башкирии реконструировали участок трассы М-5 Урал в Чишминском районе

Теперь ее пропускная способность - до 50 тысяч автомобилей в сутки.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Приуралье» ввело в эксплуатацию после реконструкции участок автомобильной дороги М-5 Урал в Чишминском районе (1418 км), сообщили в учреждении.

- Работы выполнялись не только на участке трассы, но и под ним,- рассказали в ФКУ Упрдор «Приуралье». - Так, дорожники устроили две новых трубы, предназначенных для проезда сельскохозяйственной техники и прогона до тысячи голов скота, что особенно важно для сельхозпроизводителей в близлежащих населенных пунктах (с. Аминево, д. Новая, пгт.Чишмы).

Так теперь выглядит реконструированный участок. Фото: ФКУ Упрдор "Приуралье"