В Башкирии реконструировали участок трассы М-5 Урал в Чишминском районе
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Приуралье» ввело в эксплуатацию после реконструкции участок автомобильной дороги М-5 Урал в Чишминском районе (1418 км), сообщили в учреждении.
- Работы выполнялись не только на участке трассы, но и под ним,- рассказали в ФКУ Упрдор «Приуралье». - Так, дорожники устроили две новых трубы, предназначенных для проезда сельскохозяйственной техники и прогона до тысячи голов скота, что особенно важно для сельхозпроизводителей в близлежащих населенных пунктах (с. Аминево, д. Новая, пгт.Чишмы).
Теперь участок дороги соответствует параметрам IБ технической категории (имеет четыре полосы движения, ширина каждой из которых составляет 3,75 м) и может обеспечить пропускную способность до 50 тысяч автомобилей в сутки.