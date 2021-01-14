В 2020 году производители Башкирии заключили экспортные контракты на 35 млн долларов

В 2020 году производители Башкирии заключили экспортные контракты на 35 млн долларов

Вчера, 15:56ЭкономикаАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Внешнеторговыми партнерами предприятий республики стали контрагенты Киргизии, Грузии, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Египета, Франции, ОАЭ, Латвии.

За минувший год при содействии Центра поддержки экспорта РБ 104 субъекта малого и среднего бизнеса заключили 144 экспортных контракта на сумму свыше 35 млн долларов.

— Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан ведет масштабную работу по развитию и помощи нашим экспортерам. Это широкий спектр информационно-консультационных и образовательных услуг. Всего в 2020 году Центр оказал более 1800 различных услуг 649 предпринимателям, — рассказала председатель Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

Среди наиболее популярных услуг ЦПЭ — консультации предпринимателей по вопросам перевозки грузов, выбору иностранного рынка, сертификации, таможенному оформлению, налогообложению, обучение по акселерационным экспортным программам, размещение на иностранных торговых площадках и многое другое. Так, например, одной из компаний, заключивших экспортные контракты в 2020 году, стало ООО ПКФ «Прометей» (специализируется на производстве и реализации полимерной упаковки для фармацевтической промышленности).

— Наша компания неоднократно пользовалась услугами Центра поддержки экспорта РБ. Сейчас наши специалисты участвуют в обучающей акселерационной программе «Экспортный форсаж». Все это позволило расширить географию присутствия нашей компании на внешних рынках и заключить новые экспортные контракты с Туркменистаном на сумму свыше 126 тысяч долларов, — сообщила ведущий маркетолог ООО ПКФ «Прометей» Жанна Мажитова.

Программы поддержки и развития экспорта реализуются в Башкирии в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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