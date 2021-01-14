В 2020 году производители Башкирии заключили экспортные контракты на 35 млн долларов

Среди наиболее популярных услуг ЦПЭ — консультации предпринимателей по вопросам перевозки грузов, выбору иностранного рынка, сертификации, таможенному оформлению, налогообложению, обучение по акселерационным экспортным программам, размещение на иностранных торговых площадках и многое другое. Так, например, одной из компаний, заключивших экспортные контракты в 2020 году, стало ООО ПКФ «Прометей» (специализируется на производстве и реализации полимерной упаковки для фармацевтической промышленности).