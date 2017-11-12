Башкирия попала в первую четверть регионов по банкротству

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования подготовил аналитический обзор.

Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования обнародован аналитический обзор «Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции», III квартал 2017 года.

В нем содержатся данные, свидетельствующие о том, что по итогам III квартала 2017 года в экономике страны продолжилось нарастание числа банкротств. При этом оно имело фронтальный характер, интенсивность банкротств увеличилась практически во всех отраслях.

Итак, по итогам III квартала 2017 года число банкротств в экономике вновь увеличилось: на 3,0% относительно предыдущего квартала и на 12,4% – относительно III квартала 2016 года. Достигнутый по итогам августа-сентября уровень банкротств даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года. Более того, значение сентября всего лишь на 2,1% ниже исторического максимума (октябрь 2009 г.).

Авторы исследования сообщают:

- Ситуация развивается на фоне: отсутствия позитива в части потребительского спроса – двенадцатый квартал подряд зафиксировано сокращение реальных располагаемых денежных доходов (в III квартале снижение почти на 1,0% относительно III квартала 2016 г.); политики весьма консервативного снижения ключевой ставки.

Интенсивность банкротств за квартал увеличилась вновь практически во всех отраслях: в строительстве сохраняется наиболее негативная динамика – вновь обновлены исторические максимумы; в торговле, пищевой промышленности и машиностроительном комплексе численность банкротств вернулась к максимальным значениям; в транспорте и связи интенсивность по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась; в сельском хозяйстве и электроэнергетике интенсивность банкротств, по всей видимости, сохранилась на прежнем уровне; лишь в сфере коммерческих услуг и металлургии зафиксировано сокращение числа юрлиц-банкротов.

В списке двадцати крупнейших по выручке банкротов семь сосредоточены в сфере торговли, а три – в производстве ювелирных изделий. Среди регионов наибольшая интенсивность банкротств по итогам III квартала 2017 года была зафиксирована в Вологодской, Волгоградской и Амурской областях.

Башкирия попала в первую четверть регионов с наиболее негативной интенсивностью банкротств по итогам квартала (отношение числа банкротств к числу действующих компаний на 1.08.2017 превысило 0,088%) и в третью четверть регионов по темпу роста банкротств (по сравнению с предыдущим кварталом составил 0,985-1,027)

Фото: forecast.ru

Фото: forecast.ru