В издательстве «Башкортостан» введена процедура банкротства

Иск о признании компании банкротом подало министерство земельных и имущественных отношений Башкирии.

Арбитражный суд Башкирии ввел первую стадию процедуры банкротства – наблюдение в отношении крупнейшего республиканского издательства – «Башкортостан», следует из материалов суда. С иском о признании предприятия банкротом обратился учредитель компании – министерство земельных и имущественных отношений республики. Как следует из материалов дела, издательство задолжало министерству 3,02 млн руб., в том числе 2,95 млн руб. – это долг за аренду земельного участка, а оставшаяся сумма – пени. Министерство включено в реестр кредиторов издательства.

Временным управляющим назначен член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» Асват Сухов.

С иском о банкротстве предприятия также в суд обратился банк ВТБ. Как следует из материалов суда, задолженность предприятия перед банком составляет 200 млн руб. Это заявление суд должен рассмотреть 7 ноября.

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