В Башкирии более 10 лет не проводились проектные работы 70% лесного фонда

В Башкирии остается высокой давность лесоустройства - проектированию, резервированию, охране и защите леса. Необходимые работы на площади более 70% от всего лесного фонда не проводились более 10 лет.

Как пояснил сегодня министр лесного хозяйства Марат Шарафутинов, выступая на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая, на проведение лесоустроительных работ необходимо минимум 65 миллионов рублей каждый год. Этих средств должно хватить минимум на три лесничества общей площадью 550 тысяч га.