В Башкирии более 10 лет не проводились проектные работы 70% лесного фонда
Сегодня, 15:03ЭкономикаНаталья КузнецоваФото: photocentra.ru
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В Башкирии остается высокой давность лесоустройства - проектированию, резервированию, охране и защите леса. Необходимые работы на площади более 70% от всего лесного фонда не проводились более 10 лет.
Как пояснил сегодня министр лесного хозяйства Марат Шарафутинов, выступая на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая, на проведение лесоустроительных работ необходимо минимум 65 миллионов рублей каждый год. Этих средств должно хватить минимум на три лесничества общей площадью 550 тысяч га.
В этом году лесоустроительные работы проведены на площади в 220 тысяч га в Ишимбайском районе, еще на 270 га в Туймазинском районе проведены подготовительные работы, в этом году они будут завершены. Также в 2018 году планируется проведение лесоустройства в Караидельском районе в рамках ГЧП на площади в 235 тысяч га.
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