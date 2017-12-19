В Башкирии незаконно вырубили лес на один миллион рублей

Директора лесозаготовительного предприятия обязали возместить ущерб.

47-летний директор лесозаготовительного предприятия ООО ЛПК «Башкирский лес» признан виновным по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Бизнесмен, который занимался лесозаготовкой, арендовал в Дуванском районе лесной участок для выборочной рубки. А в прошлом и текущем годах он вместо спила визированных деревьев вырубал лес сплошняком. Таким образом было незаконно спилено 107 хвойных и лиственных деревьев объемом 132 куб. метра. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 975 тысяч рублей.