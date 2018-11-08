В Уфе в автобусах «Башавтотранса» теперь можно оплатить проезд банковской картой

Сегодня, 8 ноября, стало известно, что на всех пассажирских автобусных маршрутах в Уфе введена безналичная форма оплаты. Об этом сообщило агентство «Башинформ» со ссылкой на начальника отдела информационных технологий ГУП «Башавтотранс» Антона Карпова.

По его словам, теперь пассажиры могут оплачивать проезд в государственных автобусах как с помощью банковской карты, так и при помощи гаджетов, если к ним для бесконтактной оплаты привязана банковская карта.

- Всё работает, всё безопасно. Все сертификаты есть, так что наши пассажиры в полном объеме могут использовать свои банковские карты, - сообщил Антон Карпов.