В Уфе в автобусах «Башавтотранса» теперь можно оплатить проезд банковской картой
Местные пассажиры признаются в соцсетях, что мечтали об этом давно.
Сегодня, 8 ноября, стало известно, что на всех пассажирских автобусных маршрутах в Уфе введена безналичная форма оплаты. Об этом сообщило агентство «Башинформ» со ссылкой на начальника отдела информационных технологий ГУП «Башавтотранс» Антона Карпова.
По его словам, теперь пассажиры могут оплачивать проезд в государственных автобусах как с помощью банковской карты, так и при помощи гаджетов, если к ним для бесконтактной оплаты привязана банковская карта.
- Всё работает, всё безопасно. Все сертификаты есть, так что наши пассажиры в полном объеме могут использовать свои банковские карты, - сообщил Антон Карпов.
Стоимость проезда по Уфе при безналичном расчете, как и при наличном, на автобусах «Башавтотранса» составляет 25 рублей. Стоимость проезда при расчете транспортной картой равняется 20 рублям.