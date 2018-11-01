"Башавтотранс" набирает новых водителей и кондукторов

Главный республиканский перевозчик пассажиров объявил о расширении штатов. Связано это с «обновлением и увеличением подвижного состава ГУП «Башавтотранс», так говорится в официальном сообщении перевозчика, размещенном на его сайте.

О том, сколько предприятию нужно новых водителей и кондукторов, в сообщении не говорится. Но можно предположить, что не менее полутора сотен первых и вторых. Дело в том, что в рамках разработанной программы решения проблемы нелегальных перевозчиков в Уфе, рассматривается вопрос о приобретении новых больших автобусов для перевозчика в количестве до 200 штук.