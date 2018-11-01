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"Башавтотранс" набирает новых водителей и кондукторов
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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"Башавтотранс" набирает новых водителей и кондукторов

Сегодня, 12:13ГородМарат ГареевФото: transport.bashkortostan.ru
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