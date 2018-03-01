Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор мошенникам из «Солнечного»

Сегодня, 1 марта, стало известно, что Верховный суд Башкирии оставил без изменений приговор в отношении групп мошенников, которые являлись застройщиками многострадального микрорайона «Солнечный». Об этом сообщили в прокуратуре республики.

62-летний Наиль Зарипов, 65-летний Геннадий Федоров, 61-летний Халим Биглов и 60-летний Рамиль Аминов выразили свое несогласие с решением Советского районного суда Уфы, приговорившего их к лишению свободы на сроки от 4 лет 6 месяцев до 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Все четверо обвиняются в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере. Они обжаловали приговор Советского райсуда Уфы в апелляционной синтанции в Верховном суде региона, который отклонил их доводы об оправдании и счел вину подсудимых полностью доказанной.

Напомним, как следует из материалов дела, подсудимые больше десяти лет назад спланировали крупное мошенничество под видом строительства жилого комплекса «Солнечный» в микрорайоне «Бакалинский» в Уфе. Они арендовали земельные участки и создали видимость возведения шести многоквартирных домов, однако, как посчитали следствие и суд, на самом деле вовсе не собирались завершать стройку. При помощи подконтрольных предприятий-застройщиков и жилищно-строительных кооперативов злоумышленники развернули продажу квартир, успевая реализовать некоторые из них по два раза, а также продавая жилье на «воздушных» этажах, которые не были предусмотрены проектами зданий.