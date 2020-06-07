Жители Башкирии положили в банк 608 миллиардов рублей

Данные актуальны к 1 мая текущего года, в расчет брались средства на счетах организаций, депозиты и другие виды привлечения юридических и физических лиц как в рублях, так и в иностранной валюте и драгоценных металлах.

Согласно рейтингу РБК-Уфа, в Приволжском федеральном округе Башкирия находится на 4 месте после Татарстана (1,35 трлн руб.), Нижегородской области (854,6 млрд руб.) и Самарской области (849,4 млрд руб.).

На валютных счетах в республике в совокупности размещено 11,7% суммы. За три месяца этот показатель стал выше, чем в среднем по ПФО (11,4%), но по-прежнему ниже, чем по России в целом (25,6%). Больше всего в ПФО предпочитают валюту клиенты Самарской области (22,2%).