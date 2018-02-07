Башкирский авиазавод модернизирует вертолеты для пополнения вооружения ВМФ

До 2020 года на вооружение поступит 50 модернизированных вертолетов.

До 2020 года морская авиация ВМФ России получит в свой состав около 50 модернизованных корабельных противолодочных вертолетов Ка-27, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя Минобороны РФ по военно-морскому флоту Игоря Дыгало.

В состав морской авиации поступило 20 вертолетов Ка-27М, а к 2020 году примут еще около 30 таких машин.

Эти вертолеты палубного базирования уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны и показали высокую эффективность при отработке задач поиска и обнаружения подводных лодок, сообщил Игорь Дыгало.