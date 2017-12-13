Пропащий кластер: как в Башкирии исчезли миллионы на уникальный вертолет

Медиакорсеть решила разобраться в предыстории появления сюжета на телеканале «Россия 24».

Напомним, 9 декабря телеканал «Россия 24» показал документальный фильм Александра Рогаткина «Кошмарный бизнес». В одном из сюжетов фильма говорилось и о Башкирии.

- В Башкирии русские создают вертолеты, а летают на них китайцы, при этом деньги улетают налево, - так анонсировался этот сюжет на официальном сайте телеканала.

Речь шла о проекте сверхлегкого соосного вертолета («Роторфлай»), единственного в мире, который создали в башкирском городе Кумертау. Его показали на X Международном инвестиционном форуме «Сочи-2011» президенту России Владимиру Путину, и проект получил его одобрение. Тогда из федерального бюджета выделили деньги на его развитие. Однако, как выяснили журналисты, деньги до проекта, который рекламировал лично глава Башкирии Рустэм Хамитов, так и не дошли.

Директор ОКБ «Ротор» Виктор Хрибков пояснил Медиакорсети ситуацию вокруг проекта «Роторфлай»:

- Наше ОКБ занимается разработкой сверхлегких летательных аппаратов. Когда был разработан проект вертолета соосной схемы «Роторфлай», мы выделили его в отдельное предприятие – ООО «Роторфлай». Федеральное правительство по прямому поручению Владимира Путина в 2011 году выделило 75 миллионов рублей на развитие сверхлегкого соосного вертолета, а башкирское правительство приняло встречный план по созданию кластера сверхлегкой авиации. И общий фонд тогда составил 200 миллионов рублей. Вообще федеральное правительство трижды выделяло деньги на проект сверхлегкого соосного вертолета, но ни в одном случае деньги до предприятия не дошли. Позже, когда мы нашли китайских инвесторов, они назначили вместо меня другого гендиректора, и мне пришлось уйти из ООО «Роторфлай».

Проект Rotorfly разрабатывался еще с 2001 года, а первый взлет был произведен в 2005 году опытным конструкторским бюро «Ротор» (Кумертау, Башкирия) под руководством Виктора Хрибкова, совместно с Кумертауским вертолетным заводом. Вертолёт относится к классу сверхлёгких летательных аппаратов. Напомним, что это единственный в мире такой аппарат.

Мы попросили прояснить ситуацию министерство промышленности и инновационной политики Башкирии.

- Публикация сайта «Медиакорсеть» «Федеральные СМИ обнаружили пропажу 200 млн на вертолетном кластере» строится на суждениях, вырванных из контекста, не отражает суть программы телеканала и допускает вольные трактовки, - ответили в минпроме. - В Республике Башкортостан вертолетный кластер не создавался. Информация о том, что на развитие кластера неоднократно выделялись «200 миллионов рублей бюджетных средств», не соответствует действительности. Справочно сообщаем: в 2013 году правительство республики, ООО «Роторфлай» и китайская компания «Утун» заключили инвестиционое соглашение по созданию совместного производства вертолетов сверхлегкого класса на основе разработок башкирских инженеров. В 2014-2015 годах объем инвестиций на проект составил более 100 млн руб, из которых 35 млн рублей было направлено на строительство летного-испытательного комплекса. В настоящее время в комплекс входят конструкторское бюро, сборочный цех, учебные классы, ангары для техники и вспомогательные помещения.

Кластер, которого не было

Конечно, никакого вертолетного кластера в Башкирии не было и в помине. Речь идет о кластере легкой и сверхлегкой авиации. Информация о его создании была опубликована на официальном сайте правительства Башкирии 20 сентября 2011 года. Заметим, журналисты телеканала «Россия 24» тоже говорят о событиях 2011 года.

- Президентом Башкортостана Рустэмом Хамитовым принято решение об организации кластера легкой и сверхлегкой авиации, - так сказал тогда премьер-министр правительства Башкирии Азамат Илимбетов. - В поддержку идеи высказался и председатель правительства России Владимир Путин, посетивший на десятом Международном инвестиционном форуме «Сочи 2011» стенд нашей республики, на котором был представлен вертолет «Роторфлай» и двухместный самолет «Птенец - 2». На создание и развитие кластера легкой и сверхлегкой авиации в Башкортостане планируется выделить финансовые средства в рамках федеральных субсидий. На рабочем совещании было принято решение подготовить и согласовать со всеми заинтересованными организациями проект соответствующего распоряжения правительства Башкортостана. Руководителем Кластера легкой и сверхлегкой авиации назначен председатель объединенной Федерации сверхлегкой авиации РБ Сергей Минигулов.

Тогда же была приведена справка о вертолете: "Разработка вертолета «Роторфлай» началась в 2001 году совместно с «Кумертауским авиационным производственным предприятием». В 2005 году был построен и успешно испытан первый экземпляр вертолета. Взлетная масса R-30 всего 490 килограммов. Вертолет способен развивать скорость до 160 километров в час и может пролететь без дозаправки 400 километров. Машина поднимается на высоту до 4500 метров и отличается сравнительно небольшим расходом топлива – 15 литров в час. Сверхлегкая авиация незаменима при авиапатрулировании, а также при проведении сельхозработ".

Но планам по созданию кластера сверхлегкой авиации не суждено было сбыться.

Дело на 73 миллиона

Мы связались с Сергеем Минигуловым, который в 2011 году был назначен руководителем кластера сверхлегкой авиации.

- Помню, что тогда говорилось о производстве сверхлегкого вертолета, что разные его комплектующие будут производиться на разных предприятиях Башкирии, - рассказал Сергей Минигулов. – На «Роторфлай» планировалось выделить около 50-60 миллионов. Затем мне сообщили, что мое руководство формальное, и я к деньгам не буду иметь отношения, а лишь должен был выступать экспертом отрасли. Нам сообщили, вместе с Хрибковым, что какие-то возникли ошибки со статьями расходов и надо менять стратегию кластера. Я объявил, что всегда первостепенное - это подготовка авиационного персонала и передал перечень необходимого имущества. Нам купили подвижный профессиональный тренажер для пилотов, единственный этой марки в России, мебель, оргтехнику, и мы переподготовили 18 человек из разных городов республики для готовности к масштабной работе. Учебный центр и сейчас работает. Но кластер в итоге все же не состоялся. Меня попросили оказать помощь в составлении экспертной оценки отрасли и состояния дел в сверхлегкой и легкой авиации, и моей организации заплатили порядка 200 тысяч рублей. А потом, когда было доказано нецелевое расходование бюджетных средств, мы узнали, что какая-то другая фирма за это же «заработала» пару миллионов. Ни о каких 200 миллионах речи тогда не было, и на вертолёты такая сумма не планировалась. Есть протоколы тех лет, это конец 2011 года.

Напомним, в августе 2012 года в Башкирии была проведена проверка нецелевого расходования бюджетных средств. По версии следствия, Игорь Кусов, работавший заместителем министра промышленности и инновационной политики РБ до июля 2012 года, подписал бумаги о перечислении федеральных субсидий на развитие кластеров, которые были использованы не по целевому назначению. В декабре 2011 года чиновник подписал договор о выделении поступивших из федерального центра субсидий государственному автономному учреждению «Баштехинформ». Этот документ он подкрепил заявкой на кассовый расход. По ней предприятию были перечислены 73 миллиона рублей, выделенные минэкономики России на развитие кластера индустриального обеспечения туризма и центра развития энергомашиностроительного кластера. Но перечисление этих денег «Баштехинформу» не было предусмотрено конкурсной заявкой, согласованной правительством Башкирии с федеральным министерством. Таким образом, как выяснилось, 73 миллиона рублей из федерального бюджета были использованы нецелевым способом.

В итоге деньги были возвращены федеральному министерству экономики – из республиканского бюджета. Тогдашний премьер-министр Башкирии Азамат Илимбетов распорядился выдать их за счет долгосрочной целевой инновационной программы Башкирии на 2011-2015 годы и частично «Баштехинформа». Дело в отношении Кусова было доведено до суда, который признал его невиновным.

Телеканал РЕН ТВ Уфа тогда проводил собственное расследование судьбы этих 73 миллионов из федерального бюджета. Журналисты задались вопросом, почему миллионы не дошли до получателей субсидий по республиканской инновационной программе, и при этом никто из чиновников не понес наказания, но этот вопрос так и остался без ответа. А теперь та история вновь всплыла в эфире федерального телеканала.