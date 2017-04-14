РБК показал, как награждали лучших предпринимателей России

Башкирская компания стала лауреатом конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2016 года.

Телеканал РБК показа сюжет о награждении лучших представителей среднего и малого бизнеса, а также компаний-экспортеров. Результаты конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2016 года подвели в Москве в рамках Фестиваля бизнеса.

Конкурс проводится с 2004 года. В этом году в нем приняли участие 150 предприятий малого и среднего бизнеса. Отрадно отметить, что в номинации «В сфере услуг» лауреатом конкурса стало башкирское предприятие ООО «МастерДент+» из Янаула.

На открытии церемонии награждения председатель ТПП России Сергей Катырин отметил, что что в этом году было весьма сложно определить победителей, поскольку разрывы в показателях компаний-претендентов были минимальными. Это значит, что качество работы малого и среднего бизнеса заметно выросло.

- Отрадно также, - заявил глава ТПП России Сергей Катырин, - что в конкурсе участвовало много высокотехнологичных компаний. Именно за таким бизнесом – будущее. Победители конкурса вошли в золотой фонд ТПП России.

Как проходила церемония награждения Национальной премией «Золотой Меркурий», можно посмотреть в видеосюжете.

Национальная премия "Золотой Меркурий" Видео Видео: телеканал РБК

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