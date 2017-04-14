ТПП Башкирии отметили на конкурсе «Золотой меркурий»

В московском экспоцентре вручили награды главного конкурса среди предпринимателей России.

В рамках круглых столов обсуждались вопросы, с которыми предприниматели сталкиваются в повседневной жизни. Кульминацией вечера стало награждение победителей престижного конкурса «Золотой Меркурий», участие в котором приняли несколько тысяч бизнесменов со всей России.

Башкирию на финальном этапе конкурса в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере услуг» представляло ООО «МастерДент+» из Янаула, но к сожалению, дальше номинации фирма не прошла. Но делегацию из Башкирии всё-таки отметили во время церемонии – президент ТПП России Сергей Катырин вручил диплом «За активное участие в организации конкурса» республиканской торгово-промышленной палате.