Сбербанк и ГК «Простор» вместе построят молочную ферму в Башкортостане

Сбербанк и ООО «СХП «РАССВЕТ» (входит в группу компаний «Простор») намерены развивать сотрудничество в рамках строительства в Республике Башкортостан молочной фермы на 1340 скотомест. Соглашение об этом заключено на международной промышленной выставке «Иннопром».

Со стороны Сбербанка соглашение подписал заместитель председателя Уральского банка Александр Нуйкин, со стороны группы компаний – директор ООО «СХП «РАССВЕТ» Сергей Ковалев. Сбербанк намерен профинансировать строительство животноводческого комплекса молочного направления в Дуванском районе Башкирии. Он предназначен для выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород и для содержания и доения коров. Помимо финансирования банк планирует участвовать в модернизации оборудования и содействовать внедрению современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности предприятия. Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: «Строительство фермы – масштабное начинание, которое требует больших вложений и современных технологичных решений для роботизации процессов. Мы пониманием, что для Башкирии это важный проект, а у Сбера есть необходимые ресурсы для помощи в его реализации». Сергей Ковалев, директор ООО «СХП «РАССВЕТ»: «Главная цель нашей компании — повысить пищевую безопасность России и мира. Для этого мы открываем новые предприятия, на которых будут соблюдаться высочайшие стандарты качества, будут использованы новейшие технологии. В этом начинании нам нужен такой надежный помощник, как Сбер, который предлагает комфортные условия кредитования и современные решения для модернизации бизнеса».

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