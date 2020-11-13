Создать успешную компанию — это как построить морской лайнер, к примеру. Стратегический курс должен быть выбран заранее. Чтобы благополучно двигаться, маневрировать, достичь назначенного пункта, корабль должен быть скоростным, надежным и устойчивым. Так и любое предприятие имеет целый ряд составляющих успеха. Главным из них, конечно, является коллектив. Так вот у нас с вами — истинно сильная команда единомышленников и нужным курсом мы движемся к успеху. Мы приобрели огромный опыт, множество друзей, партнеров, делая честный, качественный продукт, которым можно гордиться, отметил в своем поздравительном слове генеральный директор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов.