Предварительные итоги года «Башспирта»

Подводить итоги – полезно, чтобы оценить сделанное, выделить главное и понять, как двигаться дальше. 10 месяцев 2020 года для компании «Башспирт» выдались насыщенными.

Главное – в цифрах По данным Росстата, за 9 месяцев 2020 года в Российской Федерации было произведено 55,9 млн дал водки, что на 2,3% меньше, чем годом ранее, а реализация снижена на 3,19%.Тем не менее, выручка АО «Башспирт» за 10 месяцев текущего года увеличилась на 129 млн рублей к аналогичному периоду прошлого года. Внеоборотные активы выросли на 195 млн рублей. На сегодня компания реализовала 3,6 млн декалитров продукции на сумму 14,77 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года отгрузки выросли на 6% - 854 млн рублей. Рост отгрузок позволил «Башспирту» увеличить и перечисления в государственные бюджеты. На сегодняшний день компания, занимающая в рейтинге налогоплательщиков республики второе место, уже выполнила обязательства по акцизным платежам на сумму 7,8 млрд рублей, что выше уровня того же периода прошлого года на 7% - более 500 млн рублей. Инвестиции - залог повышения эффективности Успешные вложения средств сегодня являются залогом достатка и процветания в бизнесе. За 10 месяцев 2020 года «Башспирт» потратил более полумиллиарда рублей на реализацию разных проектов. А именно - масштабный ребрендинг своей розничной сети. Современные магазины «Тантана» с ассортиментом «все для застолья» растут как грибы после дождя по всей территории республики. Проект оказался крайне успешным и уже показал прирост посетителей и увеличение продаж. Кроме того, «Башспирт» выпустил новые алкогольные бренды во всех сегментах, обновил свои популярные торговые марки и собственное лицо. Сегодня качественная экопродукция – предмет гордости компании, с которой стало гораздо легче покорять зарубежные рынки. Экспорт продукции вырос на 176%. За 10 месяцев текущего года «Башспирт» заключил новые международные контракты, к примеру, премиум-водка в ближайшее время появятся на рынке Китая. Серьезную долю в инвестиционном портфеле занимает развитие складских площадей производителя и завершение реализуемых инвестиционных проектов. «На днях "Башспирту" исполнилось 20 лет, мы с коллегами вспоминали историю, обсуждали, что получилось, а что не очень. Безусловно, именно за этот непростой уходящий год нам удалось сделать шаг вперед, а то и несколько. И останавливаться мы не собираемся: 2021-й год видим годом развития и открытия новых рынков сбыта. Все наши смелые планы должны осуществиться, ведь у «Башспирта» есть огромное преимущество - высококачественная продукция и целеустремленная, дружная команда», - отметила пресс-секретарь компании Люция Давлиева.

