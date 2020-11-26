Предварительные итоги года «Башспирта»

Главное – в цифрах

По данным Росстата, за 9 месяцев 2020 года в Российской Федерации было произведено 55,9 млн дал водки, что на 2,3% меньше, чем годом ранее, а реализация снижена на 3,19%.Тем не менее, выручка АО «Башспирт» за 10 месяцев текущего года увеличилась на 129 млн рублей к аналогичному периоду прошлого года. Внеоборотные активы выросли на 195 млн рублей. На сегодня компания реализовала 3,6 млн декалитров продукции на сумму 14,77 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года отгрузки выросли на 6% - 854 млн рублей. Рост отгрузок позволил «Башспирту» увеличить и перечисления в государственные бюджеты. На сегодняшний день компания, занимающая в рейтинге налогоплательщиков республики второе место, уже выполнила обязательства по акцизным платежам на сумму 7,8 млрд рублей, что выше уровня того же периода прошлого года на 7% - более 500 млн рублей.