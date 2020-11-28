Клип Тимати и Моргенштерна, снятый при участии «Башспирта», набрал 70 млн просмотров

Клип Тимати и Моргенштерна, снятый при участии «Башспирта», набрал 70 млн просмотров

Вчера, 14:57ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: Youtube.com
По предварительным итогам, компания «Башспирт» потратила 93 копейки за один просмотр видеоклипа, в котором присутствует бренд «Дикий мёд».

Скандальный видеоклип на совместную песню известных российских рэперов Тимати и Моргенштерна «El Problema» набрал за два месяца уже почти 70 млн просмотров.

Перед нами стояла задача — повысить известность торговой марки перед заходом в федеральные торговые сети. Сейчас можно с уверенностью сказать, что она выполнена, пояснили в пресс-службе компании «Башспирт».

Напомним, трек «El Problema» был опубликован на страницах социальных сетей и в музыкальных аккаунтах звёзд. Клип сразу же привлек внимание фанатов творчества исполнителей, в том числе тем, что Тимати в нем много иронизирует над собой, особенно над своим уходом из Black Star.

Что касается Моргенштерна, то он представил премьеру клипа в сторис в своем Instagram со словами: «Один день, два хита, три легенды». Интересно, что после успешного опыта сотрудничества с региональным брендом к Моргенштерну потянулись и федеральные бренды с предложениями о содействии в продвижении. Такой опыт получился у него с Альфа-банком, стремящимся привлечь молодежную аудиторию.

Кстати, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России, рынок product placement в нашей стране пока пребывает в стадии становления, сейчас его объем составляет примерно $5-6 млн в год, хотя за рубежом он весьма распространен. Например, международная компания Heineken заплатила $45 млн за присутствие своего продукта в фильме «007: Координаты „Скайфолл“». Известно, что в Башкирии стоимость скрытой рекламы в телесериале оценивается в 40 млн рублей.

Related news:
алкогольрекламарэп
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы