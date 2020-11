Клип Тимати и Моргенштерна, снятый при участии «Башспирта», набрал 70 млн просмотров

По предварительным итогам, компания «Башспирт» потратила 93 копейки за один просмотр видеоклипа, в котором присутствует бренд «Дикий мёд».

Скандальный видеоклип на совместную песню известных российских рэперов Тимати и Моргенштерна «El Problema» набрал за два месяца уже почти 70 млн просмотров. Перед нами стояла задача — повысить известность торговой марки перед заходом в федеральные торговые сети. Сейчас можно с уверенностью сказать, что она выполнена, пояснили в пресс-службе компании «Башспирт». Напомним, трек «El Problema» был опубликован на страницах социальных сетей и в музыкальных аккаунтах звёзд. Клип сразу же привлек внимание фанатов творчества исполнителей, в том числе тем, что Тимати в нем много иронизирует над собой, особенно над своим уходом из Black Star. Что касается Моргенштерна, то он представил премьеру клипа в сторис в своем Instagram со словами: «Один день, два хита, три легенды». Интересно, что после успешного опыта сотрудничества с региональным брендом к Моргенштерну потянулись и федеральные бренды с предложениями о содействии в продвижении. Такой опыт получился у него с Альфа-банком, стремящимся привлечь молодежную аудиторию. Кстати, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России, рынок product placement в нашей стране пока пребывает в стадии становления, сейчас его объем составляет примерно $5-6 млн в год, хотя за рубежом он весьма распространен. Например, международная компания Heineken заплатила $45 млн за присутствие своего продукта в фильме «007: Координаты „Скайфолл“». Известно, что в Башкирии стоимость скрытой рекламы в телесериале оценивается в 40 млн рублей.

