Клип Тимати и Моргенштерна, снятый при участии «Башспирта», набрал 70 млн просмотров

Что касается Моргенштерна, то он представил премьеру клипа в сторис в своем Instagram со словами: «Один день, два хита, три легенды». Интересно, что после успешного опыта сотрудничества с региональным брендом к Моргенштерну потянулись и федеральные бренды с предложениями о содействии в продвижении. Такой опыт получился у него с Альфа-банком, стремящимся привлечь молодежную аудиторию.