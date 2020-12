Госкомитет РБ по конкурентной политике ищет подрядчика, который займется благоустройством около 20 городов республики. Начальная сумма контракта составляет 873,9 миллионов рублей, говорится на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 21 декабря 2020 года. Сами работы должны быть завершены до конца октября следующего года. В рамках благоустройства планируется обновить набережные, скверы и парки в Агидели, Баймаке, Дюртюлях, Давлеканово, Сибае, Салавата, Стерлитамаке и других городах республики. Известно, что деньги на исполнение контракта будут выделены из федерального и регионального бюджетов, а также из казны самих муниципалитетов.

